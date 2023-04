Juan Sebastián Molano verlengt contract bij UAE Emirates tot eind 2026

Juan Sebastián Molano zal ook de komende jaren uitkomen voor UAE Emirates. De Colombiaan heeft zijn contract met de ploeg uit het Midden-Oosten verlengd tot eind 2026. Dat maakt UAE Emirates bekend via sociale media.

Molano is momenteel aan het revalideren na een trainingsongeval eind maart, maar kende een goed begin van 2023. Hij won een rit in de UAE Tour en de Grand Prix de Denain. “Molano is een renner die we door de jaren heen gestaag hebben zien ontwikkelen en die echt zijn plekje in het team heeft gevonden”, zegt teammanager Mauro Gianetti. “We hebben er vertrouwen in dat we in de toekomst nog veel meer moois van hem gaan zien.”

Zelf is Molano ook in zijn nopjes met de contractverlenging. “Ik ben heel blij om hier nog drie jaar te blijven”, aldus de 29-jarige renner, die sinds 2019 voor UAE Emirates uitkomt. “Het team voelt als een tweede familie voor me en er hangt een speciale sfeer. Ik heb het gevoel dat ik erg gegroeid ben binnen dit team en ik wil die groei voortzetten in de komende jaren.”

