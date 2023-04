‘Jumbo-Visma toont interesse in voorjaarsrevelatie Matteo Jorgenson’

Movistar heeft dit voorjaar veel plezier gehad van Matteo Jorgenson, maar het is mogelijk dat de Spaanse formatie de Amerikaan na dit seizoen kwijtraakt. Het contract van Jorgenson loopt eind 2023 namelijk af en volgens Ciro Scognamiglio, een doorgaans goed geïnformeerde journalist van La Gazzetta dello Sport, hebben meerdere teams al interesse getoond in de 23-jarige renner. Daarbij wordt ook Jumbo-Visma genoemd.

Naast Jumbo-Visma, zou ook EF Education-EasyPost wel oren hebben naar de komst van Jorgenson. Maar de eerstgenoemde ploeg zou voorlopig een streepje voor hebben. “Op dit moment lijkt het Nederlandse team de eerste optie op tafel te zijn”, schrijft Scognamiglio op Twitter.

Jorgenson liet zich de afgelopen jaren al meermaals opmerken, maar kent dit seizoen zijn echte doorbraak. In februari won hij een rit en het eindklassement in de Tour of Oman, waarna hij in maart achtste werd in Parijs-Nice en vierde in de E3 Saxo Classic. Begin april volgde nog een negende plaats in de Ronde van Vlaanderen.

Info @Gazzetta_it – @MatteoJorg contract with @Movistar_Team ends in 2023. According to our sources he could change team for 2024: @JumboVismaRoad and @EFprocycling are interested, so far the dutch team seems the first option on the table @cycling_podcast @elcyclingpod

— Ciro Scognamiglio (@cirogazzetta) April 15, 2023