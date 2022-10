Juan Sebastián Molano snelt naar de zege in tweede etappe Tour de Langkawi

Juan Sebastián Molano heeft de tweede etappe van de Tour de Langkawi op zijn naam geschreven. De Colombiaan van UAE Emirates bleek de snelste in een chaotische sprint, voor de Australiër Craig Wiggins en Gleb Syritsa. Die laatste gaat nog altijd aan de leiding in het algemeen klassement.

In de openingsetappe was het nog de vraag of we aan sprinten zouden toekomen, maar op dag twee leek een (massa)sprint toch wel het meest waarschijnlijke scenario. Onderweg volgden er met de beklimmingen naar Petaseh (1,1 km aan 5,5%) en Bukit Damar (0,3 km aan 5%) nog wel twee hindernissen, maar verder werden de biljartvlakke Maleisische wegen opgezocht richting de finish in Raub. Rappe mannen als Juan Sebastián Molano, Max Kanter en leider Gleb Syritsa hadden deze rit met rood omcirkeld in hun agenda.

Kopgroep met exotische namen

Maar eerst moesten de sprintersteams nog een vroege vlucht van zeven renners zien in te rekenen. Nur Aiman Zariff, Jambaljamts Sainbayar (Terengganu Polygon Cycling Team), Didier Munyaneza (Protouch), Andy Muhammad Royan (MULA), Ratchanon Yaowarat (Thailand Continental Cycling Team), Nik Mohamad Azman Zulkifli (Maleisische selectie) en Marco Lumanog (Filipijnse selectie) sloegen de handen ineen en wisten een maximale voorsprong te vergaren van net iets meer dan drie minuten.

Op een gegeven moment besloot Sainbayar zich na een bergsprint te laten uitzakken uit de kopgroep. Met de overgebleven zes koplopers begonnen we vervolgens aan de laatste vijftig kilometer van de etappe. Het verschil met het peloton, aangevoerd door de mannen van Astana Qazaqstan en Alpecin-Deceuninck, bedroeg echter nog maar een kleine twee minuten. Yaowarat voelde de bui al hangen en besloot weg te springen bij zijn medevluchters.

Op naar een sprint

Het was een dappere poging van de 23-jarige Thai, maar het leek niet meer dan een laatste stuiptrekking. De sterke Yaowarat wist nog wel vrij lang uit de greep te blijven van het peloton, maar op goed tien kilometer van de streep kwam er dan toch een einde aan zijn avontuur. En konden we ons gaan opmaken voor een sprint tussen de snelste mannen in deze Tour de Langkawi.

In de aanloop naar de sprint was Alpecin-Deceuninck verantwoordelijk voor het leeuwendeel van het kopwerk, maar op goed twee kilometer van de finish kwamen de andere teams ook naar voren. Geen enkele ploeg wist echter een fatsoenlijke lead-out op poten te zetten, waardoor we een vrij chaotische sprint kregen in de straten van Raub. Molano wist zich echter wel goed te positioneren, ging op het juiste moment aan en kwam als eerste over de streep.

De rappe Colombiaan versloeg met een ultieme jump Craig Wiggins, Gleb Syritsa moest dit keer genoegen nemen met een derde plaats. Jakub Mareczko kon het werk van zijn ploeggenoten niet afronden: de Italiaan eindigde als vierde. Donderdag is het woord aan de klimmers: de derde etappe naar Genting Highlands mogen we bestempelen als de koninginnenrit van de Tour de Langkawi.