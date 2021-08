Juan Sebastián Molano na eerste zege in anderhalf jaar: “Dit voelt goed”

Juan Sebastián Molano heeft in de Vuelta a Burgos laten zien dat hij het winnen niet is verleerd. Anderhalf jaar na zijn overwinning in de vijfde etappe van de Tour Colombia, drukte de sprinter van UAE Emirates weer eens zijn wiel als eerste over de finish.

“Allereerst wil ik mijn ploeggenoten voor hun spectaculaire werk vandaag”, vertelde Molano na de tweede rit naar Briviesca. “Ze toonden veel vertrouwen in mij en deze overwinning heb ik aan hen te danken. Mijn laatste zege was alweer een tijdje geleden en dit voelt echt goed.”

De Colombiaan wist maar net Alberto Dainese van zich af te houden in de sprint. “Het was nipt in de sprint en ik kwam vrij laat uit het wiel van Matteo Trentin. Maar toen ik aanging, gaf ik alles en het was genoeg om te winnen.”