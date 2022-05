Juan Pedro López nog een dag in het roze: “Ik leef mijn droom”

Juan Pedro López gaat ook na de twaalfde etappe in de Giro d’Italia aan de leiding in het algemeen klassement. De Spanjaard wist de rit naar Genova zonder kleerscheuren door te komen, al moest hij in de eerste koersuren wel vol aan de bak. “Het was echt onvoorstelbaar. We reden in het eerste uur misschien wel 53 tot 54 kilometer per uur”, klonk het na afloop.

In de twaalfde rit, van Parma naar Genova, was het in de eerste koersuren een hels gevecht om in de vlucht van de dag te komen. López was alleen maar bezig met zijn roze trui, maar ook voor de jonge Spanjaard van Trek-Segafredo was het afzien. “Ik keek naar mijn fietscomputer (Wahoo, red.) en dacht echt: dit is niet mogelijk! We reden in het eerste uur aan 53 tot 54 kilometer per uur.”

“Op een bepaald moment kwam er echter een vroege vlucht tot stand en konden we de koers als ploeg controleren. Ik hou wel van deze warme omstandigheden, al kan ik ook wel goed tegen de kou en regen. Het is een kwestie van aanpassen. Ik leef op dit moment mijn droom. Ik kwam hier voor een etappezege, maar heb nu de roze trui.”

De kans is groot dat López ook na de rit van vrijdag nog in het bezit is van de roze leiderstrui, aangezien de dertiende etappe naar Cuneo – na een lastige beklimming in de openingsfase – redelijk vlak is.