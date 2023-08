donderdag 31 augustus 2023 om 18:30

Juan Ayuso zag af op slotklim: “Maar Roglic en Vingegaard hebben bijna geen tijd gepakt”

Juan Ayuso is een tevreden man na de tweede bergetappe in de Vuelta a España. De Spaanse klimmer kon niet mee met Primoz Roglic en Jonas Vingegaard, maar verloor uiteindelijk maar zeven seconden. “Dat is iets om blij mee te zijn.”

“Het was echt een brutale etappe. We gingen er vol voor vanaf het begin. Door de grote ontsnapping moesten de ploegen meteen hard werken. Ook de vele hoogtemeters begon je te voelen na een tijdje”, vertelde Ayuso aan het Spaanse AS. “Ik voelde me goed op de slotklim, maar toen Roglic aanviel, kon ik het gat niet dichtrijden. Na de versnelling van Vingegaard besloot ik om mijn eigen tempo te kiezen.”

“Ik ben blij, want ze hebben bijna geen tijd gepakt op mij. Aan de andere kant heb ik wel wat tijd kunnen pakken op andere renners, dus dat is iets om blij mee te zijn. Ik denk dat het een goede dag was.” UAE Emirates verloor tijdens rit zes wel Jay Vine, een van de belangrijke luitenanten van de ploeg. “Dat is heel jammer. Met hem erbij konden we de strijd aangaan tegen Jumbo-Visma.”

Mas: “Ik voelde me een pad”

Enric Mas leek aanvankelijk de renner te zijn die het minste tijd ging verliezen naar Javalambre. De Spanjaard van Movistar volgde het achterwiel van Roglic en Vingegaard, maar brak uiteindelijk toch. “Het was echt moeilijk voor me. In de laatste 800 meter ging het niet meer, ik voelde me net een pad. Roglic en Vingegaard zijn echt sterk en ze hebben me gebroken.”