Juan Ayuso verlengt contract bij UAE Emirates tot en met 2028

Juan Ayuso heeft een bijzonder lang contract bij UAE Emirates getekend. De Spanjaard heeft zijn huidig contract verlengd tot en met 2028. Onlangs won de nog maar 19-jarige renner met het Circuito de Getxo zijn eerst profkoers.

“Ayuso zal zijn ontwikkeling verderzetten bij UAE Emirates”, valt er te lezen op de ploegsite. Aan die ontwikkeling is Ayuso begonnen bij UAE Emirates vanaf juni 2021, toen hij overkwam van Colpan Ballan. De jongeling toonde zich meteen door in de Prueba Villafranca, een Spaanse 1.1-koers, tweede te worden.

Ayuso maakte vervolgens meer en meer naam in de wielerwereld, waarna hij in 2022 echt doorbrak. Met verschillende top-10 plaatsen toonde hij zijn talent. Zowel in de Ronde van Catalonië als in de Ronde van Romandië eindigde hij in de top-5 van het algemeen klassement.