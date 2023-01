Juan Ayuso vanwege peesontsteking niet in Ronde van Valencia

Juan Ayuso zou zijn seizoensdebuut maken in de Ronde van Valencia, maar de Spanjaard staat woensdag toch niet aan de start. De nummer drie van de Vuelta van vorig jaar kampt namelijk met een peesontsteking. Dat meldt UAE Emirates op de teamsite.

“Juan Ayuso zou hier (in de Ronde van Valencia, red.) aan zijn seizoen beginnen, maar hij had een beetje last van een peesontsteking”, vertelt Joxean ‘Matxin’ Fernandez, de teammanager van UAE Emirates. Om welke pees het gaat, wordt niet duidelijk. “We wilden hem niet overhaast alweer laten koersen. Juan voelt zich goed en we zijn er zeker van dat hij binnenkort klaar zal zijn om zijn seizoen te beginnen.”

Hoewel UAE Emirates met Ayuso een topfavoriet voor de eindzege weg ziet vallen, heeft het nog wel andere kanshebbers voor de eindzege in de Ronde van Valencia. De ploeg uit de Emiraten stelt onder anderen Brandon McNulty en Marc Soler op. Daarnaast zijn ook Mikkel Bjerg, Diego Ulissi, Domen Novak, Rafal Majka en sprinter Juan Sebastián Molano van de partij. De Ronde van Valencia duurt van woensdag tot en met zondag.