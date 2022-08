Juan Ayuso toont zich op Pico Jano: “Ik koos mijn eigen tempo”

Juan Ayuso heeft zich in de eerste bergetappe tijdens zijn Vuelta a España-debuut meteen van zijn beste kant laten zien. Het 19-jarige talent van UAE Emirates wist op de slotklim naar Pico Jano knap vierde te worden, waardoor hij nu vijfde staat in het algemeen klassement. “Ik ben heel blij met dit resultaat”, vertelt hij na afloop.

“Het was een heel zware dag”, begint Ayuso op de ploegsite. “Dat kwam vooral door de regen. Ik kende de slotklim goed, omdat ik er heb gekoerst als junior. Ik koos voor mijn eigen tempo en daardoor kon ik terugkeren in de groep met Primož Roglič. En daarna leidde mijn eigen tempo mij naar de vierde plaats.”

Want voor favorieten als Roglič, Pavel Sivakov en Simon Yates ging het duidelijk te hard. Zij zagen Ayuso pas na de finish terug. De Spanjaard was daar vierde geworden, op 55 seconden van ritwinnaar Jay Vine en 40 seconden na de nieuwe klassementsleider Remco Evenepoel.

In dat klassement vinden we Ayuso nu terug op de vijfde plaats, op 1.12 minuut van Evenepoel. “De eerste etappes hier in Spanje waren erg uitdagend, maar momenteel voel ik mij heel goed en daarom ben ik blij met dit resultaat. Ik bekijk het dag per dag, want hier in de Vuelta leer ik elke dag iets bij”, zegt het toptalent, dat vorig jaar de Baby Giro wist te winnen.