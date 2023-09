zaterdag 2 september 2023 om 18:26

Juan Ayuso tevreden met derde plek na zware finale: “Winnen is lastig als er zo hard gereden wordt”

In de steile finale van de achtste rit in de Vuelta bleef UAE Emirates als enige blok overeind tegenover het geweld van Jumbo-Visma. Juan Ayuso bleek de sterkste van de ploeg uit de Emiraten en kwam als derde over de meet. De Spanjaard kent gemengde gevoelens na zijn prestatie. “Ik had graag gewonnen in mijn eigen streek”, aldus Ayuso bij Eurosport.

“Ik ben niet verrast door hun tactiek”, vertelt Ayuso over het plan van Jumbo-Visma na de zeer steile klim in de finale van de achtste etappe. “Het is een goede aankomst voor Roglič en hij wint de rit, dus eigenlijk is het heel logisch.” De Spanjaard kwam aan de streep net tekort en moest enkel de Sloveen en Remco Evenepoel voor zich dulden.

“Ik had veel zin om hier te winnen”, gaat Ayuso verder. “Dit is mijn streek en ik ken de wegen hier goed, maar het is moeilijk als zij zo hard rijden. Ik heb niet gewonnen, maar ben wel blij met hoe ik het deed vandaag.”

Ook de rest van de ploeg van Ayuso liet zich gelden in de finale van de rit. Met João Almeida en Marc Soler eindigde er nog twee renners van UAE Emirates in de top-10. Al liep Almeida wel wat averij op. “Almeida is inderdaad gevallen. Dat is natuurlijk nooit goed, maar hij is volgens mij oké. Dus dat is een opluchting.”

Voor de aankomende dagen verwacht de Spaanse kopman weinig veranderingen in het koersverloop. Nu Jumbo-Visma de rode trui in handen heeft, hoopt Ayuso daarvan te kunnen profiteren. “Zij hebben een supersterke ploeg en hebben dat vandaag ook getoond. Zij zullen het tempo gaan bepalen en ze zullen de aankomende dagen ook sterk zijn. Ik hoop dat ik er gebruik van kan maken.”