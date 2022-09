Juan Ayuso stijgt positie in klassement Vuelta: “Ben ploeg dankbaar”

Juan Ayuso finishte in de koninginnenrit van de Vuelta a España als zevende op Sierra Nevada. Door deze prestatie en een mindere dag van landgenoot Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers) klom hij naar de vierde plaats in het algemeen klassement. “Had niet de benen om de besten te volgen, maar door mijn eigen tempo te rijden, kon ik sterk finishen.”

“Tijdens de meeting in de bus had ik al aangegeven dat ik de slotklim op mijn eigen tempo wilde rijden. Ik wist dat Marc (Soler) nog voor mij reed en João Almeida mij zou helpen op de slotklim. Doordat ik mijn eigen tempo bleef rijden en niet met mijn krachten smeet, kon ik sterk finishen”, vertelde de 19-jarige Spaans kampioen na afloop op Sierra Nevada aan het Spaanse AS.

Ayuso moest vrij vroeg op de slotklim de groep met rodetruidrager Remco Evenepoel laten gaan, maar kon toch goed tempo houden en de schade beperken. “Ik had misschien niet de benen om de besten te volgen, maar door een lange kopbeurt van Marc Soler kon ik nog een plaats in het algemeen klassement opschuiven”.

Door het sterke optreden van Ayuso en een mindere dag van Rodríguez heeft de Spanjaard nog zicht op het eindpodium in Madrid. “Als iemand nog een inzinking krijgt kan ik nog meedoen voor de ereplaatsen. Ik bekijk het van dag tot dag”, sloot de renner van UAE Emirates positief af.