Juan Ayuso slaat dubbelslag in Ronde van Romandië

Juan Ayuso heeft de derde rit in de Ronde van Romandië gewonnen. De coureur van UAE Emirates klopte in een heuvelachtige tijdrit onder meer Matteo Jorgenson en Adam Yates. De Spanjaard is ook meteen de nieuwe leider.

De Ronde van Romandië ging vrijdag verder met een 18,8 kilometer lange tijdrit naar Châtel Saint-Denis. Halverwege de rit tegen de klok zat een stevige klim van vier kilometer, waardoor de verwachting op voorhand was dat een klassementsrenner met de dagzege aan de haal zou gaan.

Voordat de mannen van het klassement aan de beurt waren, vertrokken de lager geplaatste renners. Lionel Taminiaux was om 14.21 uur de eerste, maar de Belg slaagde er niet in om meteen een serieuze richttijd neer te zetten. Wie daar wel in slaagde, was Marco Brenner. De jonge Duitser van DSM noteerde een tijd van 14 minuten en 42 seconden en was meteen minuten sneller dan vele renners die hem voorgingen.

Brenner en Bjerg zetten richttijden neer

De tijd van Brenner zou nog wel even blijven staan. Robert Gesink beet zijn tanden ondanks een sterke tijdrit stuk op de tijd van zijn Duitse collega en hetzelfde gold voor Josef Cerny, die dinsdag nog de openingstijdrit won.

Mikel Bjerg slaagde er wel in om de beste tijd neer te zitten. De Deen was zes seconden sneller dan Brenner en mocht plaatsnemen in de hotseat. Geloven in de ritwinst deed hij echter niet, vertelde hij in het flashinterview na afloop. In de afdaling van had hij het rustig aan gedaan, zei hij. En dus leken er kansen te liggen voor de kanonnen die nog na hem kwamen.

Jorgenson verrast met supertijd, maar Ayuso duikt er nog onder

Will Barta was vervolgens de eerste renner die onder zijn tijd dook. Zijn landgenoot Matteo Jorgenson zou Barta vervolgens komen aflossen. De tijd Jorgenson zou zeer lang standhouden. Zelfs Adam Yates, die een sublieme tijdrit reed en de beste tussentijd noteerde, zou twaalf seconden tekort komen.

In de slotfase was het nog uitkijken naar Juan Ayuso, Remi Cavagna, Tobias Foss en Ethan Hayter. Waar Cavagna, Foss en Hayter teleurstelden, was het Ayuso die ondanks een mindere tussentijd alsnog met de zege aan de haal zou gaan. Na een gretige afdaling dook de jeugdige renner met tien seconden onder de tijd van Jorgenson en won hij de rit. Morgen start hij in de leiderstrui.