Juan Ayuso maakt rentree in Romandië, Adam Yates kopman bij UAE Emirates

UAE Emirates heeft het team bekendgemaakt voor de Ronde van Romandië, die volgende week dinsdag van start gaat. Adam Yates is de kopman bij de ploeg uit de Verenigde Arabische Emiraten.

Juan Ayuso is ook opgenomen in de selectie. De Spanjaard start zijn seizoen in Romandië, nadat hij dit voorjaar meerdere keren geblesseerd raakte. “Na wat knagende blessures ben ik blij om aan te kondigen dat mijn seizoen eindelijk begint”, vertelt hij in het persbericht.

Rafal Majka, Domen Novak, Mikkel Bjerg, Ivo Oliveira en Finn Fisher-Black maken UAE Emirates compleet. Fisher-Black won laatst nog een etappe in de Ronde van Sicilië

Ready to get things going again 💪🏼🇨🇭.

💬 @juann_ayuso : “After some niggling injuries I’m happy to announce that I’ll finally start my season next week at the @TourDeRomandie .”

👏🏼👏🏼 #WeAreUAE #UAETeamEmirates #TourdeRomandie pic.twitter.com/LZ2N4LRY0Z

