‘Juan Ayuso maakt na hardnekkige blessure zijn rentree in de Ronde van Romandië’

Gaat Juan Ayuso weldra zijn eerste wedstrijdkilometers van 2023 afwerken? Volgens Marca wel. De Spaanse krant schrijft dat Ayuso, die dit seizoen nog niet in actie kwam vanwege een peesontsteking, in de Ronde van Romandië (25-30 april) zijn rentree maakt.

Ayuso, vorig jaar derde in de Vuelta a España, zou zijn seizoen eigenlijk in de Ronde van Valencia al beginnen. Kort voor die koers kwam echter het nieuws naar buiten dat de 20-jarige renner kampte met een peesontsteking en zijn seizoensdebuut moest uitstellen. Later werden onder meer de Ronde van Catalonië en Ronde van het Baskenland genoemd als mogelijke comebackwedstrijden, maar dat ging niet door. Nu lijkt dat dus wel het geval te zullen zijn in de Ronde van Romandië.

Vorig jaar reed Ayuso de Ronde van Romandië ook. Hij werd toen vierde in het eindklassement. Dit jaar begint de Zwitserse ronde met een proloog, is er een lastige tijdrit op dag vier en finisht de voorlaatste etappe op Thyon 2000, waar Michael Woods in de Ronde van Romandië 2021 nog zegevierde.

