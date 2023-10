zaterdag 28 oktober 2023 om 18:54

Juan Ayuso: “Het idee is om volgend jaar te debuteren in de Tour de France”

UAE Emirates is van plan om Juan Ayuso volgend jaar te laten debuteren in de Tour de France. Dat heeft de 21-jarige Spanjaard verteld op een persmoment voorafgaande aan het Madrid Criterium. “Ik ben net terug van Dubai met het team. Het idee is om volgend jaar mijn debuut te maken in de Tour en te zien hoe het gaat”, tekende persbureau EFE op uit zijn mond.

Het lijkt erop dat Ayuso aan de zijde zal starten van Pogacar. “Hij is momenteel de nummer één en het is normaal dat hij als kopman naar de Tour gaat”, zegt Ayuso over zijn Sloveense ploeggenoot, die de Tour de France al twee keer op zijn naam schreef. “Maar zoals we in de Vuelta ook hebben gezien, is het het slimst om verschillende renners te hebben die er staan.”

Ayuso liet ook doorschemeren dat hij graag naar de Olympische Spelen en de wereldkampioenschappen zou gaan. “Natuurlijk zou ik het prachtig vinden om mee te doen aan de Spelen en het WK, wat me misschien zelfs nog beter moet liggen. Wat ik wil, is in goede vorm hebben richting de Spelen, zodat de bondscoach me mee kan nemen. Maar ik zou graag naar beide evenementen gaan en heb dat in gedachten.”

Vorig jaar betwistte Juan Ayuso zijn eerste grote ronde, de Vuelta a España. Hij werd daar op 19-jarige leeftijd derde. Dit seizoen strandde hij op de vierde plaats in de ronde van zijn land, maar won hij wel de jongerenklassement. Eerder in 2023 boekte hij ook enkele grote overwinningen. Zo won hij een tijdrit in de Ronde van Romandië en twee ritten (waaronder een tijdrit) in de Ronde van Zwitserland. In die laatste ronde eindigde hij als tweede in het algemeen klassement.