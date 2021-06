Juan Ayuso herovert roze trui in Giro U23 na zege in Sestola

Juan Ayuso is opnieuw de leider in de Baby Giro. Het Spaanse talent van Team Colpack Ballan domineerde maandag in de bergrit naar Sestola en nam de leiderstrui over van de geloste Ben Turner. Tobias Johannessen en Ben Healy werden op meer dan een minuut tweede en derde.



Op de vijfde dag van de Giro d’Italia voor beloften werden de nodige verschillen verwacht tussen de klassementsrenners. De beklimming naar Sestola in de slotfase, waar Wilco Kelderman vorig jaar zijn leiderstrui moest afgeven aan ploeggenoot Jai Hindley, zorgde voor deze hoge verwachtingen.

Grote kopgroep zorgt voor onrust

Voordat het zover was kregen de beloften eerst nog 130 glooiende kilometers vanaf Fanano voor de kiezen. Daarin zagen we al vroeg een kopgroep vertrekken met Nicolò Buratti, Gabriele Petrelli (CT Friuli), Federico Guzzo (Zalf Euromobil Fior), Harrison Wood (SEG Racing Academy), Nikita Martynov (Gazprom-Rusvelo), Davide Bauce (Gallina Ecotek Colosio), Nicholas Agostini (General Store) en Samuele Zambelli (Iseo Rime Carnovali).

In deze vorm bleven zij niet lang vooruit rijden. Er waren namelijk nog vijftien renners op komst. De namen? Michael Belleri (Biesse Arvedi), Marius Mayrhofer (Team DSM), Reuben Thompson (Groupama-FDJ), Jesus Peña (Colombia Tierra de Atletas), Daan Hoole (SEG Racing Academy), Anders Halland Johannessen (Uno-X), Andrea Guerra (Interregionale), Ben Healy (Trinity Racing), Michele Gazzoli (Colpack Ballan), Matteo Carboni (Biesse Arvedi), Gabriele Petrelli, Andrea Pietrobon (CT Friuli), Federico Guzzo (Zalf Euromobil Fior), Alois Charrin (Swiss Racing Academy), Pablo Garcia, Richard Huera (Caja Rural-Seguros RGA), Stan Van Tricht, Harrison Wood (SEG Racing Academy), Gabriele Porta (Gallina Ecotek Colosio), Gianluca Mignolli (General Store), Leandro Masotto (Iseo Rime Carnovali) en Davide Baldaccini (Petroli Firenze-Hopplà-Don Camillo).

Echte bedreigingen voor het algemeen klassement zagen we niet in deze groep. De groepsgrootte zorgde echter wel voor rumoer in deze etappe. De voorsprong van de 26 vluchters werd daarom ook nooit al te groot: maximaal twee minuten. Tegen het einde van de rit zagen we de voorsprong van de vluchters dan ook weer snel afnemen en was het wachten op de eerste aanval in het groepje der favorieten.

Vandenabeele in de aanval, klassementsrenners blijven vooraan over

Die aanval kwam er van onder meer Henri Vandenabeele. De jonge van Team DSM Development maakte vorig jaar al indruk in de Baby Giro en deed dat vandaag weer, al vond hij zichzelf na vier ritten pas terug op de veertiende plaats in het algemeen klassement. Mede door zijn aanval bleven er slechts elf renners over in het peloton, die de vluchters een voor een weer bijhaalde: Tom Gloag, Ben Turner, Juan Ayuso, Robin Froidevaux, Reto Muller, Gianmarco Garofoli, Alexandre Balmer, Valter Ghigno, Anthon Charmig, Tobias Halland Johannessen en Vandenabeele zelf.

Later kon hij zich niet meer mengen in de strijd om de ritzege. Na een aanval van Ayuso moest iedereen passen en kon de Belg ook niet mee met de achtervolgers Johannessen en de nog sterk opgekomen Healy. Hij zou als vijfde eindigen, maar een sprong maken in het algemeen klassement.

Ayuso slaat dubbelslag

De ritzege ging voor de tweede keer naar Ayuso. Zijn versnelling op bijna acht meter van de finish was voor iedereen te machtig en hij zou met grote voorsprong over de meet komen in Sestola. De leiderstrui neemt hij daardoor over van Turner, voor wie het te snel ging op de slotklim en een aantal plaatsen zakte in het algemeen klassement.