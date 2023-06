Ayuso heerst in koninginnenrit Ronde van Zwitserland, Skjelmose nieuwe leider

Juan Ayuso heeft de vijfde etappe van de Ronde van Zwitserland op zijn naam geschreven. De Spanjaard reed op de Albulapass, de laatste klim van de dag, weg bij de andere favorieten en kwam met grote voorsprong over de streep in La Punt. Mattias Skjelmose nam de leiderstrui over van Felix Gall, Remco Evenepoel verloor tijd ten opzichte van de concurrentie.

In de derde en vierde etappe van de Ronde van Zwitserland werd het zwaardere klimwerk al niet geschuwd, maar de vijfde rit van de Ronde van Zwitserland mocht bestempeld worden als de koninginnenrit. Met net iets meer dan 4.700 hoogtemeters – en drie echte Alpenreuzen – beloofde het een loodzware rit te worden. De renners kregen de Furkapass (16,5 km aan 6,4%), Oberalpass (10,7 km aan 5,6%) en de Albulapass (17,4 km aan 6,8%) voor de wielen geschoven.

Van Aert in de kopgroep

Op de Furkapass, de eerste beklimming van de dag, ontstond een grote kopgroep van aanvankelijk zo’n dertig renners. Richting de top werd deze groep wat uitgedund, waardoor negentien coureurs overbleven. Daarbij niet de minste namen. Onder meer Wout van Aert, Sergio Higuita, Marc Hirschi Stefan Küng en Nederlands kampioen Pascal Eenkhoorn zaten mee. Die laatste kwam als eerste over de top van de Furkapass, wat hem ook lukte op de Oberalpass. De renner van Lotto Dstny ging daardoor virtueel aan de leiding in het bergklassement.

AG2R Citroën, de ploeg van klassementsleider Felix Gall, voerde ondertussen het peloton aan. Het Franse WorldTeam zorgde ervoor dat de voorsprong van de koplopers niet groter werd dan drieënhalve minuut. Tenminste, tot zo’n veertig kilometer voor de streep. Quinn Simmons viel op dat moment aan en kreeg Wout van Aert mee. Daarna wisten ook Küng, Eenkhoorn, Higuita, Hirschi, Gogl, Tiberi, Powless, Costa, Lazkano, Houle en Sobrero nog over te steken. De dertien renners liepen vervolgens uit tot ruim vier minuten.

Gall trekt door

Eenmaal op de Albulapass, liep de voorsprong weer wat terug. Het was Soudal Quick-Step dat het tempo bepaalde in het peloton, al posteerde ook Team DSM zich van voren. Had Romain Bardet plannen? Neilson Powless had dat in de kopgroep ook. De Amerikaan trok door en kreeg drie renners mee: Costa, Tiberi en Lazkano. Laatstgenoemde zakte al snel terug tot bij Higuita, Simmons en Houle. In een groepje daar weer achter zat Van Aert.

In het peloton nam AG2R Citroën op een zeker moment het commando over van Soudal Quick-Step en Team DSM. Clément Berthet trok stevig door, waardoor er een breuk ontstond bij de favorieten. Onder meer Remco Evenepoel en Mattias Skjelmose lieten een gaatje ten opzichte van geletruidrager Felix Gall, Romain Bardet, Pello Bilbao, Juan Ayuso en Wilco Kelderman. Die laatste kreeg nog wat steun van zijn uit de kopgroep teruggevallen ploeggenoot Van Aert, die de vier klassementsmannen een paar honderd meter op sleeptouw nam.

Ayuso ontketend

Toen Van Aert klaar was met zijn kopbeurt, kwam er al snel een aanval van Ayuso. De Spanjaard van UAE Emirates had duidelijk goede benen, want hij reed in geen tijd naar Costa en Tiberi, die Powless al achter hadden gelaten. Ayuso ging op en over het duo, waarna hij nog anderhalve kilometer te klimmen had naar de top. Daar kwam hij door met een voorsprong van meer dan een halve minuut op de eerste achtervolgers. Bilbao, Kelderman en Gall volgden op ongeveer een minuut, Evenepoel, Dylan Teuns en Cian Uijtdebroeks zaten daar niet ver achter.

Ook Matias Skjelmose zat nog in de buurt, want hij wist in de afdaling nog aan te sluiten bij de groep Gall. Deze renners kwamen ook nog bij Costa en Tiberi, maar Ayuso was gevlogen. De Spanjaard reed een sterke afdaling en hield op de streep 54 seconden over. Skjelmose won nog de sprint van het achtervolgende groepje. Omdat Gall nog enkele tellen verloor in de slotkilometer, nam de Deen het geel over van de Oostenrijker. Remco Evenepoel eindigde als tiende in de etappe, een minuut en twintig seconden na Ayuso.