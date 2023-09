maandag 18 september 2023 om 12:28

Juan Ayuso behaalt doel niet, maar zit niet bij de pakken neer: “We moeten ambitieus blijven”

Juan Ayuso was deze Vuelta a España ’the best of the rest’. Achter het ongenaakbare trio van Jumbo-Visma eindigde de 20-jarige Spanjaard op de vierde plaats. Daar was hij niet helemaal tevreden mee, liet de winnaar van de witte trui weten in het flashinterview na de slotrit.

“Het was anders”, trekt Ayuso de vergelijking met vorig jaar, toen hij derde werd in de Vuelta, toen zijn eerste grote ronde. “Dat was niet per se onverwacht, maar wel iets heel, heel groots voor mij. Dit jaar kwam ik met grotere ambities, maar het was niet mogelijk om die te verwezenlijken tegen een heel sterk team. Ik denk dat mijn prestaties flink zijn verbeterd ten opzichte van vorig jaar, dat is wat ik moet onthouden.”

Ayuso mocht dus wel weer op het eindpodium in Madrid verschijnen, ditmaal om de witte trui op te halen. “Het is natuurlijk mooi om de beste jongere te zijn. Maar we kwamen voor meer. Vorig jaar droeg ik de witte trui bijna de hele Vuelta, maar had ik het tricot nooit echt in het bezit: het was in handen van Remco (Evenepoel, red.). Dit jaar is de trui echt van mij en heb ik hem echt gewonnen, dus dat is speciaal.”

Dat Ayuso zijn doel niet bereikt heeft deze Vuelta, betekent niet dat hij in de toekomst minder hoog in zal zetten. “We moeten proberen voor meer te gaan, we moeten ambitieus blijven. Het is niet het einde van de wereld als je je ambities niet verwezenlijkt. Ik ga niet huilen. Sterker nog, ik ga feesten, plezier hebben.”