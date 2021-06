Joss Lowden gaat werelduurrecord van Vittoria Bussi aanvallen

Joscelin ‘Joss’ Lowden gaat in september het werelduurrecord voor vrouwen aanvallen. De Britse renster van Drops-Le Col reed begin dit jaar ‘per ongeluk’ sneller dan het huidige record van Vittoria Bussi, maar wil nu officieel een gooi doen naar de toptijd.

In februari lieten Lowdens trainer Sean Yates en partner Dan Bigham weten dat ze bij een training voor een individuele achtervolging een nieuw wereldrecord had neergezet. In een uur reed de tijdrijdster 48,160 kilometer, wat ruim honderd meter verder was dan het officiële werelduurrecord van Bussi. Dat staat sinds 2018 op 48,007 kilometer.

De recordpoging van Lowden vindt eind september plaats op de BMC-wielerbaan in Grenchen, Zwitserland. “Ik ben heel blij dat ik de steun heb van Le Col, wat mij in staat stelt om een poging te doen. Het is een groot project, een hele onderneming, en zeker iets waar ik niet over nagedacht zou hebben zonder alle hulp”, zegt Lowden. “Het is geweldig om dat later dit jaar allemaal te zien samenkomen.”