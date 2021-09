Joss Lowden breekt werelduurrecord voor vrouwen

Joss Lowden is er vandaag in geslaagd om het werelduurrecord voor vrouwen te breken. De 33-jarige Britse reed op de wielerbaan van het Zwitserse Grenchen het oude record van de Italiaanse Vittoria Bussi uit de geschiedenisboeken. Lowden reed in een uur 48,405 kilometer.

Vandaag werd officieel een poging gedaan om het werelduurrecord te verbeteren. Joscelin ‘Joss’ Lowden ging een poging wagen op de wielerbaan van het Zwitserse Grenchen. Lowden reed begin dit jaar tijdens een training al ‘per ongeluk’ sneller dan het (nu oude) record van Vittoria Bussi, maar wilde nu officieel een gooi doen naar de toptijd.

Tijdens die training reed de tijdrijdster in een uur 48,160 kilometer, wat ruim honderd meter verder was dan het officiële werelduurrecord van Bussi. Dat stond sinds 2018 op 48,007 kilometer. Lowden werd in haar recordpoging gesteund door haar ploeg Drops-Le Col. De Britse, onlangs nog achtste op het WK tijdrijden, lag al snel op schema en wist aan het einde zelfs nog wat te versnellen.

Na 45 minuten zat ze aan een gemiddelde van 48,370 kilometer en Lowden was niet van plan om te verzwakken richting het einde. Met 48,405 kilometer wist ze de lat nog wat hoger te leggen voor de concurrentie.

⏱ NEW UCI HOUR RECORD Congratulations to @JossyLowden 🇬🇧 for breaking the #UCIHourRecord timed by @TISSOT pic.twitter.com/q3LGqDFFDD — UCI Track Cycling (@UCI_Track) September 30, 2021