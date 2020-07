Josip Rumac blijft ook Kroatisch wegkampioen maandag 20 juli 2020 om 08:45

Josip Rumac heeft een dag nadat hij zichzelf opvolgde als Kroatisch kampioen tijdrijden, ook met succes zijn titel verdedigd in de wegwedstrijd. Daarmee is de Androni-renner de eerste Kroaat die ‘de dubbel’ voor het tweede jaar op rij wint. Bij de vrouwen prolongeerde Maja Perinović haar titel.

De Kroatische kampioenschappen werden gehouden in de havenstad Zadar, waar voor de elites, die samenreden met de beloften, een ronde van 11,6 kilometer was uitgetekend die twaalf keer moest worden afgelegd. Na bijna drieënhalf uur koers kwam Rumac als winnaar over de streep. Viktor Potočki eindigde als tweede, Antonio Barać werd derde. Voor Rumac was het zijn derde titel in de wegwedstrijd, nadat hij ook 2017 en 2019 de beste was.

In de vrouwenkoers over 72,3 kilometer verlengde Maja Perinović haar titel. Net als Josip Rumac was de renster van het Italiaanse Top Girls Fassa Bortolo, die in september pas 21 jaar oud wordt, een dag eerder ook al de beste in de wegwedstrijd.