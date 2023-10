zondag 15 oktober 2023 om 16:49

Joshua Tarling laat wereldkampioen Remco Evenepoel in het zand bijten in Chrono des Nations

Joshua Tarling heeft zijn status van absoluut toptalent nog maar eens kracht bijgezet. De 19-jarige Brit legde Remco Evenepoel erop in de Chrono des Nations, een 1.1-koers in tijdritvorm. In zijn rit tegen de klok was Tarling dertien seconden sneller dan de wereldkampioen.

De Chrono des Nations, een tijdrit over 45,4 kilometer met start en aankomst in Les Herbiers, kon rekenen op een mooi deelnemersveld. Het was uitkijken naar de strijd tussen Europees kampioen Joshua Tarling en wereldkampioen Remco Evenepoel, aangevuld met hardrijders als Stefan Bissegger, Mikkel Bjerg en Remi Cavagna. Onderweg lagen twee tussenpunten te wachten, eentje na 10,5 kilometer in Saint-Paul-en-Pareds en de tweede na 34,5 kilometer in Mouchamps. De tijdrit was grotendeels vlak.

Al na zo’n tien kilometer was het duidelijk hoe de kaarten waren geschud. Tarling nam daar al een serieuze optie op de overwinning, door in de eerste dertien minuten Evenepoel al op negen seconden te zetten. Bissegger en Cavagna keken al tegen een kleine twintig seconden achterstand aan.

De wereldkampioen had, met al zijn ervaring, zijn tijdrit misschien anders ingedeeld, zou je op dat moment nog kunnen denken. Maar toen Tarling bij tussenpunt twee zijn voorsprong uitbreidde tot 17 seconden, kon je gerust stellen dat de boeken mochten worden gesloten. Het jonge toptalent maakte eerder dit seizoen al indruk met winst in de Renewi Tour en op het WK, maar Evenepoel kloppen was toch andere koek.

In het slot deed Evenepoel wel nog vier seconden van zijn achterstand af, maar de vogel was gaan vliegen. INEOS-Grenadiers-renner Tarling, overigens ook de nummer drie van het wereldkampioenschap tegen de klok in Glasgow, is definitief the next big thing in deze discipline.