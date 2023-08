vrijdag 25 augustus 2023 om 11:24

Joshua Tarling hoopt te scoren op EK tijdrijden na succes in Renewi Tour

Joshua Tarling hoopt over een maand een gooi te doen naar de Europese titel tijdrijden. Dat verklapte de 19-jarige tijdritspecialist van INEOS Grenadiers aan WielerFlits nadat hij de individuele tijdrit had gewonnen in de Renewi Tour.

Ook de Tour of Britain (3-10 september) staat op het programma van Tarling, die eerder deze maand verraste met de bronzen medaille op het WK tijdrijden bij de elites. Het wordt voor de neoprof zijn eerste rittenkoers in eigen land. Eerder dit jaar reed hij wel al de Britse kampioenschappen, waar hij overtuigend tijdritkampioen werd, en dus het WK tijdrijden in Glasgow.

Het EK wielrennen vindt eind september plaats in Drenthe. Voor Tarling zal vooral woensdag 20 september met rood omcirkeld staan in zijn agenda, want dan wordt het EK tijdrijden verreden met start en finish in dierentuin Wildlands in Emmen. De talentvolle tijdrijder moet wel eerst nog geselecteerd worden door de Britse bond.

Wedstrijdprogramma