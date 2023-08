donderdag 24 augustus 2023 om 17:40

Joshua Tarling durft kopmanschap nog niet op te eisen na zege in Renewi Tour

Video Joshua Tarling durft nog niet uit te spreken dat hij de renner binnen INEOS Grenadiers is die de eindzege over de streep moet trekken de komende dagen. “Iedereen binnen onze ploeg kan de Renewi Tour nog winnen”, geeft hij aan in het interview na afloop.

“Ik zit vanavond weer aan tafel met getalenteerde renners als Luke Plapp, Michal Kwiatkowski, Ben Turner en Ben Tulett, die ook nog kort staan in het klassement”, gaat hij verder. “Het mag duidelijk zijn dat we opties hebben en dat we gaan kijken hoe we zo ver mogelijk kunnen komen.”

Over zijn tijdritwinst was Tarling dan wel uitgesproken, al was er nog even wat paniek halfweg. “Ik dacht dat ik te hard was gestart, maar gelukkig was het maar een korte tijdrit en ging alles goed met de wind. Kalm was ik niet, haha. Maar ik ben enorm blij en voel me zo gesteund door de ploeg.”

“Op naar de komende dagen”, eindigt de 19-jarige Brit, die twee weken geleden ook al als derde eindigde op het WK tijdrijden in Glasgow.