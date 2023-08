donderdag 24 augustus 2023 om 17:11

WK-sensatie blijft verbazen: Tarling verpulvert concurrentie in Renewi Tour

Joshua Tarling heeft de macht gegrepen in de Renewi Tour. De Brit van INEOS Grenadiers bleef in een korte tijdrit de concurrentie ver voor. Tim Wellens kon op veertien tellen nog enigszins in de buurt blijven van de jeugdige renner van INEOS Grenadiers.



Een dag na de zege van Jasper Philipsen in Ardooie ging de Renewi Tour verder met een rit op Nederlands grondgebied. In grensgemeente Sluis kregen de renners een tijdrit van 13,6 kilometer door Zeeland voorgeschoteld. Een dag voor de krachtpatsers, getuige de weinige bochten en hoogtemeters onderweg.

Dat Daan Hoole dan ook kwam bovendrijven vroeg in de tijdrit, was geen verrassing. De Nederlander van Lidl-Trek noteerde een tijd van 15 minuten en 28 seconden en mocht geruime tijd in de hotseat blijven zitten.

Sterke beren als Mikkel Bjerg en Tobias Foss slaagden er vervolgens niet in om de tijd van de Zuidlander te verbeteren, waarna het vermoeden begon te rijzen dat Hoole wel eens onderweg kon zijn naar een topuitslag. Dat zou ook blijken, al werd zijn tijd halfweg wel nog flink verbeterd door eerst Tim Wellens en daarna Joshua Tarling.

Wellens zou na 13,6 kilometer ruim negen tellen sneller zijn dan Hoole, Tarling snoepte er maar liefst 23 seconden vanaf. Dat de Brit de tijdrit zou winnen, was evident. Ondanks dat er na hem nog ruim zeventig renners moesten finishen.

Jasper Stuyven, Yves Lampaert en Kasper Asgreen reden na Tarling nog goede tijden in de top-10 met het oog op een goed algemeen klassement, maar zouden ver verwijderd blijven van de dagzege. Na een derde plaats op het WK zou Tarling in de Renewi Tour zijn eerste zege op WorldTour-niveau boeken.