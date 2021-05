Jos van Emden past voor slottijdrit Ronde van Romandië

Jos van Emden zal de Tour de Romandie niet uitrijden. Jumbo-Visma meldt via social media dat de Nederlander niet start in de afsluitende chronoproef om zich volledig te focussen op de Giro d’Italia.

🇨🇭

Change in the line up: Jos van Emden will not start today's ITT. He will fully focus on the Giro

May 2, 2021