Jos van Emden loopt hersenschudding en sleutelbeenbreuk op in Cyclassics Hamburg

Jos van Emden moet voorlopig aan de kant blijven. De ervaren hardrijder van Jumbo-Visma liep bij een val in de BEMER Cyclassics in Hamburg namelijk een hersenschudding en een gebroken sleutelbeen op.

Van Emden was op bijna dertig kilometer van de aankomst betrokken bij een grote valpartij in het peloton, net als zijn ploegmaats Christophe Laporte en Tosh Van der Sande. De Fransman en de Belg kwamen er met schaafwonden van af, maar de schade bij de 37-jarige Nederlander was een stuk groter. Hij liep een hersenschudding en een gebroken sleutelbeen op. Van Emden was enkele dagen eerder nog als negende geëindigd op het EK tijdrijden in Fürstenfeldbruck.

Ploegmaat Wout van Aert reed in de BEMER Cyclassics naar de tweede plaats. In de sprint moest de Belg zijn meerdere erkennen in de Oostenrijker Marco Haller. Het was voor Van Aert zijn eerste koers sinds de Tour de France, waar hij de groene trui won.