Jos van Emden kritisch op UCI, maar: “Alle risico’s uitsluiten is een illusie”

De wielerwereld is in rouw na het noodlottige ongeval van Gino Mäder in de Ronde van Zwitserland, maar de tragische gebeurtenis is ook aanleiding voor een nieuwe discussie over veiligheid in de wielersport. “Er is vooruitgang geboekt, maar het gaat wel veel te langzaam”, is Jos Van Emden van mening.

De ervaren Nederlander van Jumbo-Visma heeft het bij Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1 over veiligheid in de koers. “In mijn ogen kunnen er veel aanpassingen worden gedaan die weinig inspanningen en geld kosten. Er is vooruitgang geboekt, maar het gaat wel veel te langzaam. Ik had een aantal jaar geleden al gehoopt dat men bij zulke gevallen (doelt op de val van Mäder, red.) in actie zou komen.”

“Maar die hoop heb ik wel verloren. De UCI is gewoon een heel log orgaan. Je kunt geen koers organiseren zonder de UCI, maar de UCI stelt geen eisen. We moeten op het punt komen dat er gecontroleerd wordt en dat ze dan zeggen: dit is niet acceptabel.”

“Val Mäder was een koerssituatie uit duizenden”

Van Emden wijst echter niet met een beschuldigende vinger naar de UCI, als het gaat over de val van Mäder. “Dat is een koerssituatie uit duizenden. Wel een afdaling waar hele hoge snelheden worden gehaald, maar dat houdt ook in dat de afdaling niet heel gevaarlijk is. Dan is het voornamelijk rechtdoor en kan er eigenlijk niet heel veel mis gaan.”

Lees ook: Scherpe Bakelants: “Wielersport had al veel eerder actie moeten ondernemen”

De renner van Jumbo-Visma gelooft niet in een wielersport zonder risico’s. “Dat is een illusie. Het is een gevaarlijke sport. Allemaal jonge mannen met bewijsdrang, dicht tegen elkaar en zo hard mogelijk gaan. Ja, dat gaat weleens mis. Maar als het dan misgaat, moet het te overzien zijn. Dat is misschien een utopie, maar daar moet je wel naartoe willen. En dat begint bij de federatie die daar eens zijn schouders onder moet zetten.”