donderdag 18 januari 2024 om 16:33

Jos van Emden kritisch op oud-stafleden vrouwenploeg Visma | Lease a Bike: “Zat onder het amateurniveau”

Oud-prof Jos van Emden maakte in de Tour Down Under zijn debuut als ploegleider. Hij zit vanaf dit seizoen achter het stuur van de volgwagen van Visma | Lease a Bike Women. Zijn taak? Zorgen voor een ‘meer professionele aanpak’ bij de ploeg. Want daar schortte het vorig jaar nog aan, stelt Van Emden in gesprek met Rouleur.

“Ik moet het (qua professionaliteit, red.) op één lijn krijgen met de mannenploeg”, zegt Van Emden over zijn taak. “Ik heb verder geen richtlijnen gekregen, ze hebben gewoon gezegd dat ze bij de vrouwenploeg dezelfde aanpak willen als bij het mannenteam.”

Terwijl het mannenteam van (toen nog) Jumbo-Visma vorig jaar het ene succes na het andere boekte, bleven de grote resultaten bij de vrouwenploeg achterwege. “Ik kan niet exact zeggen wat ze vorig jaar deden, want ik was er niet bij. Maar natuurlijk hoor je dat ze dingen anders deden. Om eerlijk te zijn, zat het zelfs onder het amateurniveau. Ze hadden geen duidelijk plan in de koers, noch voor het hele jaar. Alles bij elkaar was het een flinke stap achteruit qua professionaliteit.”

“Fout van de voormalige staf”

Volgens Van Emden hadden ze bij de vrouwenploeg vorig jaar al dezelfde kansen en faciliteiten als bij de mannenploeg, maar werden die niet gebruikt. “Het is altijd één organisatie geweest en de kennis die er bij de mannenploeg is, is er ook voor het vrouwenteam. Maar ze gebruikten deze niet. Dat is de voornaamste reden waarom de oude staf weg is gegaan. Er waren discussies binnen het team, waarbij enkele vrouwen zeiden dat ze niet hetzelfde behandeld werden en zich verwaarloosd voelden. Ik legde uit dat dat een fout was van de voormalige staf”, aldus Van Emden.

“De deuren werden geopend, maar de kansen niet gepakt. Nu hebben we dezelfde kennis, dezelfde aanpak, dezelfde trainingsstijl. Alles is hetzelfde. Dat zal voor een grote verandering zorgen bij de vrouwen, en dus zal het niveau stap voor stap omhoog gaan.”