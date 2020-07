Jos van Emden: “Denk dat Tom Dumoulin er gaat staan” donderdag 9 juli 2020 om 10:52

Jos van Emden is positief gestemd over het niveau dat zijn ploeggenoot en trainingsmakker Tom Dumoulin dit seizoen kan behalen. Dat heeft de 35-jarige tijdrijder gezegd in gesprek met Bureau Sport. “Hij traint zo goed, zeker de laatste paar weken is hij heel erg vooruit gegaan”, aldus Van Emden.

Onder meer Michael Boogerd sprak tijdens de coronapauze uit dat Dumoulin mogelijk over zijn hoogtepunt zou zijn. De Girowinnaar van 2017 verliet afgelopen winter Team Sunweb voor Jumbo-Visma en door een knieblessure en darmproblemen heeft Dumoulin al ruim een jaar geen wedstrijd meer gereden. “Ik kan het snappen, want hij mist een jaar koers”, reageert Van Emden op de vragen die gesteld worden.

Toch denkt Van Emden, die dit jaar zijn NK-titel tijdrijden niet kan verdedigen omdat hij dan de Giro rijdt, dat Dumoulin zich weet te herpakken. “Ik denk dat hij er gaat staan”, vertelt hij. Dat merkt Van Emden onder meer aan de trainingen die ze samen doen. “In het begin was het leuk, want toen kwam hij niet zo goed vooruit. Maar de laatste weken moest ik alle zeilen bijzetten om überhaupt zijn trainingstempo te kunnen volgen in de Ardennen bergop. Zijn niveau is gewoon heel goed.”