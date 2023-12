maandag 4 december 2023 om 08:45

Joris Nieuwenhuis zelfkritisch: “Nog te wisselvallig om constant bij top-5 te horen”

Video Voor Joris Nieuwenhuis was zijn overwinning in de Superprestige Boom de tweede ‘grote’ zege van dit veldritseizoen. De Nederlander van Baloise Trek Lions lijkt serieus een stap gezet te hebben, maar blijft ook kritisch op zijn eigen prestaties als WielerFlits hem vraagt of hij nu écht deel is van de veldrittop. “Die vraag kreeg ik al vaker…”, aldus Nieuwenhuis.

“Het was mijn doel om constant bij de top-5 te horen en ik vind zelf dat ik dat nog niet heb laten zien, eerlijk gezegd”, vertelt de crosser die eerder ook de Superprestige Merksplas won en zondag vierde werd in de Wereldbeker van Flamanville. Maar op het EK veldrijden en in de Wereldbeker Dendermonde viel Nieuwenhuis buiten de top-10. “Ik heb nog te wisselvallig gereden”, vindt hij. “Ik hoop dat ik aan het einde van het seizoen die vraag kan beantwoorden.”

Waar veel veldrijders de komende week aanpakken om op trainingskamp te gaan, in aanloop naar de kerstperiode en de kampioenschappen, deed Nieuwenhuis dat vorige week al. “Nu ga ik gewoon alles rijden. Iemand moet naar Val di Sole, dat ben ik”, grapt hij. “Daar wilde ik heel graag rijden. Ik ben een week eerder op stage gegaan.”

In de Superprestige Boom won Nieuwenhuis weliswaar, maar overtuigend voelde het niet aan, gaf hij toe na zijn tweestrijd met Cameron Mason. “Ik moest wel altijd blijven pushen om voor te blijven, maar het is wel gelukt. Als ik een fout had gemaakt, dan zit hij er zo bij. Daarom wist ik dat ik foutloos moest blijven”, blikt hij terug.