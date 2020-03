Joris Nieuwenhuis verlengt contract bij Team Sunweb vrijdag 13 maart 2020 om 13:27

Joris Nieuwenhuis zal ook de komende seizoenen uitkomen voor Team Sunweb. De beloftevolle Nederlander heeft zijn contract verlengd tot het einde van 2022. “Ik ben blij dat ik langer kan blijven bij Team Sunweb, aangezien ik geloof dat dit de beste ploeg is om me te ontwikkelen”, zo vertelt Nieuwenhuis in een persbericht.

De 24-jarige Nieuwenhuis reed twee seizoenen voor de beloftenformatie van Team Sunweb, maar maakte eind 2018 de stap naar de hoofdmacht. Hij maakte een sterke indruk in zijn eerste profjaar: zo werd hij zesde op de Europese Spelen en eindigde hij als zevende in de Tour of Norway.

Nieuwenhuis – die in de wintermaanden actief is als crosser – is maar wat blij met zijn contractverlenging. “Ik kijk er echt naar uit om met de ploeg de klassiekers te rijden. Ik hou van de manier van werken binnen het team. We combineren een veldritprogramma met het wegseizoen. Dat is niet makkelijk, maar het loopt goed.”

“We hebben een goede relatie met Joris”, zo vertelt hoofdcoach Rudi Kemna. “We werken al goed samen sinds zijn komst bij de beloftenformatie in 2017. Hij is een talentvolle crosser, maar is tegelijkertijd ook een uitstekende wegrenner. We geloven dat hij in de toekomst een hoog niveau kan halen in de klassiekers.”