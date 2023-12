zaterdag 30 december 2023 om 17:13

Joris Nieuwenhuis over ploegentijdritje Baloise Trek Lions: “Het was ieder voor zich”

Video In het tweede deel van de Wereldbeker Hulst reden Pim Ronhaar, Lars van der Haar en Joris Nieuwenhuis een Baloise Trek Lions-ploegentijdritje, achter de solist Mathieu van der Poel. Maar waar was Nieuwenhuis in de openingsfase? “Ik had een lekke band, net na de wisselpost”, legde hij uit in het flashinterview na afloop.

“Het kostte dus wat tijd voordat ik in de koers kwam”, aldus Nieuwenhuis. “Maar ik voelde wel meteen dat ik goede benen had. Ik kwam bij Ryan (Kamp, red.) en Sweeck en zag Pim en Lars voor me. Toen zat ik wat in twijfel of ik het gat wel kon gaan dichten. Maar ik voelde meteen dat dat kon lukken zonder dat ik Ryan in mijn wiel meenam. Daarna was het tussen ons. Aan het einde probeerde ik het op het lastige deel en was ik weg.”

Tijdens de cross praatten Ronhaar, Van der Haar en Nieuwenhuis niet meer met elkaar. “We hebben voor het seizoen al gesproken. Iedereen wat ie moet doen in een koers. Zeker aan het einde van een wedstrijd, als we met meerdere ploeggenoten bij elkaar zijn. Dan kunnen we tegen elkaar strijden. (…) Het is ieder voor zich in zo’n situatie, ook omdat we in het klassement dicht bij elkaar staan. Stel ik sta tiende, dan kunnen we een keer kijken of ik iemand kan helpen. Maar we staan best dicht bij elkaar en er zijn nog best veel wereldbeker, dus nu is dat nog niet het geval.”