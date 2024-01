Zeger Schaeken • maandag 29 januari 2024 om 12:05 maandag 29 januari 2024 om 12:05

Joris Nieuwenhuis hoopt op podium op WK: “Mathieu van der Poel en ik kunnen juist iets aan elkaar hebben”

Video Joris Nieuwenhuis kwam zondag als tweede over de streep in de Wereldbeker Hoogerheide. De Nederlandse kampioen tankte zo vertrouwen richting het WK in Tábor, waar hij op het podium mikt. “Ik hoop op een koers zoals in Hoogerheide”, vertelde Nieuwenhuis voor de camera van WielerFlits.

De renner van Baloise Trek Lions deed in Hoogerheide een uur lang mee voor de ereplaatsen en wist na een sterke slotronde overtuigend tweede te worden. Nieuwenhuis was fysiek in orde, maar reed ook tactisch goed. “In die eerste ronde heb ik een keer doorgetrokken om te kijken hoe iedereen reageerde en te kijken hoe ik me voelde.”

“Daarna werd het duidelijk dat het moeilijk was om een hele ronde weg te rijden, alleen een halve ronde kon. Vanaf het moment dat er een aantal speldenprikken waren van Mathieu en Thibau, voelde ik me nog steeds goed. Ik weet ook van mezelf dat ik die balken heel goed kan nemen en vanaf dat moment was het nog maar paar honderd meter tot de finish. Ik had een plan in mijn hoofd en zo is het ook uitgedraaid”, aldus Nieuwenhuis.

De komende dagen gaat de focus volledig naar het WK veldrijden. Hoe pakt hij dat aan? “Persoonlijk heb ik wel nog wat prikkels nodig. Mijn lichaam valt volledig stil als ik echt alleen maar ga rusten. Verder probeer ik zo ontspannen mogelijk te zijn en naast de trainingen zo min mogelijk te doen.”

Van der Poel als concurrent of ploegmaat?

Het hele seizoen waren ze concurrenten, maar zondag zijn Nieuwenhuis en Van der Poel ploegmaten in Tábor. “Zo zie ik het toch wel ja. Ik heb altijd het idee dat dat heel negatief gezien wordt en dat ik dan niet voor mezelf zou kunnen rijden. Ik denk juist dat we veel aan elkaar kunnen hebben”

“Ik hoop in ieder geval dat het zo’n koers wordt als in Hoogerheide. Er zijn veel renners die op het podium kunnen eindigen, waaronder ik. Ik hoop op een goede dag en dan hoop ik dat ik die tweede of derde plek kan bemachtigen”, besloot Nieuwenhuis, die zijn gitaar niet meeneemt naar Tsjechië.