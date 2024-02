zondag 4 februari 2024 om 17:27

Joris Nieuwenhuis dolgelukkig met tweede plek in Tábor: “Kon heel fijn toeleven naar dit WK”

Video Joris Nieuwenhuis was zondag best of the rest op het WK veldrijden in Tábor. Achter zijn landgenoot Mathieu van der Poel fietste hij naar de tweede plaats. “Ik ben heel blij met hoe het vandaag gegaan is”, zei hij na afloop tegen WielerFlits.

Voor Nieuwenhuis was het seizoen eigenlijk al geslaagd na het NK, waar hij het rood-wit-blauw veroverde. “Ik kon daardoor ook wel heel fijn toeleven naar dit WK. Ik ga niet zeggen dat ik geen spanning had, want dat had ik wel. Dat durf ik ook wel eerlijk toe te geven. Maar het hoefde niet. Die spanning was er niet per se voor een bepaalde klassering, maar gewoon voor het rijden van een WK. Als je rationeel nadenkt, is een WK een gewone wedstrijd, maar dat is niet zo. Er hangt een magische sfeer omheen.”

Mathieu van der Poel sloeg al in de eerste ronde een gat, maar Nieuwenhuis hield de titelverdediger nog wel lang in het zicht. Hoelang heeft Nieuwenhuis er nog rekening mee gehouden dat hij nog terug kon komen? “Eigenlijk niet. Ik wist natuurlijk ook hoe ik mezelf voelde op dat moment. Ik zei tegen mezelf: ik moet niet over die limiet gaan. Maar dat had ik toch een beetje gedaan. In mijn hoofd was ik er echt mee bezig dat het gat achter me zo groot mogelijk moest worden. Natuurlijk moet ik er staan als er wat gebeurt, maar ik was gewoon met mijn eigen wedstrijd.”