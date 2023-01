Joris Nieuwenhuis baalt: “Door pech heb ik niet kunnen laten zien wat erin zat”

Video

Joris Nieuwenhuis werd op het NK veldrijden in Zaltbommel tweede achter zijn ploeggenoot Lars van der Haar. Daar was hij niet blij mee, bleek uit een flinke krachtterm na de streep. “Ik zal maar niet herhalen wat ik zei”, klonk het afloop voor de camera van WielerFlits.

“Dat is dan de frustratie van het moment”, vertelt Nieuwenhuis. “Ik merkte dat ik echt heel goed was vandaag. Door pech heb ik niet kunnen laten zien wat erin zat. Maar ja, uiteindelijk wint degene die als eerste over de streep komt. Die is Nederlands kampioen. Maar onderweg merkte ik wel dat er wat in zat en dat ik aan het einde nog iets in de benen had. Dat kon ik niet laten zien omdat je geen kracht kunt leveren met een loszittend schoenplaatje.”

Wat het verwacht dat hij samen met zijn ploeggenoot Lars van der Haar de dienst uit zou maken? “Nee, niet per se. Ik wist dat Lars goed ging zijn en zelf had ik hier ook naartoe gewerkt. Op een gegeven moment reden we zelf met zijn drieën voorop, dat was helemaal mooi. Het verraste me enerzijds wel dat ik meezat met Lars, maar ook weer niet. Want zoals ik zei: ik heb hier ook heel hard naartoe gewerkt. Ik wist gewoon dat ik hier goed ging zijn. Normaal startte ik op rij drie of vier. Dat is toch wat anders dan nu, nu ik de kopstart had.”

Nieuwenhuis wil zijn goede vorm nu doortrekken naar het WK in Hoogerheide (5 februari). “Daarvoor rijd ik Benidorm en Besançon nog”, zegt hij over zijn programma.

Ryan Kamp pakt brons kort na hersenschudding: “Niet heel erg verrast”  “Van de ene kant wel, maar van de andere kant ook weer niet”, zegt Ryan Kamp op de vraag of hij verrast is door zijn derde plaats op het NK. “Ik heb een hersenschudding gehad en twee weken moeten rusten. In de weken daarvoor ging het al heel goed, dus ik ben niet heel erg verrast.” “Gisteren wist ik pas dat ik zou rijden. Met het team en de ploegdokter heb ik dag per dag alles bekeken, en de ploeg had er vertrouwen in dat ik kon rijden. Maar zelf heb ik gisteren pas besloten dat ik klaar was om te rijden”, aldus de renner van Pauwels Sauzen-Bingoal. “Als ik meer koersritme had gehad, dan was het wel beter gegaan. Maar ik ben heel blij met hoe het is gegaan.”