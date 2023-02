Jorgenson na secondenspel in Oman: “Was stiekem toch wel erg nerveus”

De Tour of Oman kreeg vandaag zijn allereerste Amerikaanse eindwinnaar. Matteo Jorgenson deed in de slotetappe met aankomst op Green Mountain net genoeg om de Belg Mauri Vansevenant achter zich te houden in het klassement. Het verschil na vijf etappes? Eén seconde.

Jorgenson moest in de laatste meters nog alles op alles zetten om de eindzege veilig te stellen. De renner van Movistar moest in de strijd om de ritzege wel zijn meerdere erkennen in Vansevenant, maar finishte in dezelfde tijd en hield zo net genoeg over in het eindklassement. “Het is gewoon gelukt, dit is echt niet normaal”, was Jorgenson na afloop in het flashinterview zeer blij, maar toch ook opgelucht.

“Het was echt een zeer lastige finale. De aanloop naar de slotklim toe was nog wel vrij relaxed, mede ook omdat het vlak was. Het leek misschien wel dat ik met veel zelfvertrouwen rondreed, maar ik was voor de start stiekem toch wel erg nerveus. Ik ben toch vrij groot en ik moest op de klim toch echt de limieten opzoeken. Het was zaak om zo goed mogelijk te klimmen, en het zo efficiënt mogelijk aan te pakken.”

De 23-jarige Jorgenson is in de wolken, nu hij zich eindwinnaar mag noemen van de Tour of Oman. “Niemand heeft enig idee hoe speciaal deze overwinning is. Twee dagen geleden boekte ik mijn eerste profzege en nu win ik gelijk een algemeen klassement!”