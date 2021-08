Jordi Meeus sprint ondanks val naar tweede plaats: “Geeft zeker vertrouwen”

Jordi Meeus heeft zijn beste prestatie in een etappe van een grote ronde behaald. De Belgische sprinter van BORA-hansgrohe kwam in de zestiende rit van de Vuelta a España als tweede over de streep, achter Fabio Jakobsen. Eerder in de rit kwam hij nog ten val, maar daar had hij weinig last van. “Jakobsen was simpelweg sneller”, vertelt hij na afloop.

“Het was een heel tricky finale vandaag, maar de ploeg heeft perfect werk geleverd. We verloren elkaar een beetje in de laatste kilometer, maar ik wist goed van voren te blijven. Ik zat in een goede positie maar ik moet eerlijk zijn: Jakobsen was simpelweg sneller vandaag”, deelt Meeus de complimenten uit aan de drievoudig ritwinnaar.

Voor de Belg was zijn tweede plaats wel een bevestiging. “Ik denk dat ik mij echt in de sprints kan mengen. Maar de Vuelta is mijn eerste grote ronde en ik mis nog net dat beetje snelheid tegen de renners die meer ervaring hebben”, legt hij uit. “Al geeft dit sterke resultaat mij zeker meer vertrouwen voor de nabije toekomst.”

Valpartij

Ploegleider Steffen Radochla zegt dat het nog geen uitgemaakte zaak was dat Meeus ging sprinten. “Na zes kilometer was Jordi betrokken bij een val. Zijn rechterdijbeen was flink geraakt, waardoor de ploegdokter hem moest behandelen. Maar hij vertelde dat hij zich goed voelde en dat de blessure niet al te pijn deed, dus hij was in staat om te gaan voor de sprint”, aldus Radochla.

“We wisten dat het parcours wat naar links en rechts ging, dus positionering was alles. De jongens hebben geweldig werk geleverd om Jordi op de juiste plek af te zetten. Hij kon de sprint inzetten vanuit de laatste bocht als eerste aangaan. Alleen Jakobsen sprintte hem nog voorbij, maar we zijn heel tevreden met deze tweede plaats. Dat we niet van Jakobsen, een van de beste sprinters in het peloton, kunnen winnen, dat kunnen wij heel sportief opvatten”, vertelt de ploegleider.