Jordi Meeus pakt onverwachte derde plek: “We wilden de sprint aantrekken voor Sam Bennett”

Jordi Meeus werd vandaag derde in de openingsrit van de Ronde van Polen. In de massasprint eindigde hij achter Olav Kooij en Phil Bauhaus, terwijl hij eigenlijk niet de sprinter van dienst was. “Ons doel was de sprint aantrekken voor Sam (Bennett, red.)”, zegt Meeus na afloop op de ploegsite van BORA-hansgrohe.

“Maar helaas pakte ons plan niet helemaal goed uit”, vervolgt Meeus. “Hij (Bennett, red.) verloor mijn wiel in de finale, wat heel jammer is, want we deden het tot dan toe erg goed. Ik probeerde dan maar voor mezelf te sprinten en eindigde als derde. Ik denk dat we zeker beter kunnen doen, maar alsnog is het een prima start.”

Ploegleider Enrico Gasparotto vult aan. “Jordi en Sam zaten goed gepositioneerd voor de bocht naar rechts, 800 meter voor de streep. En beiden konden de val voorkomen”, doelt de Italiaan op de massale valpartij in de slotkilometer. “Sam reed op een gegeven moment echter bijna in de hekken, verloor Jordi’s wiel en moest remmen. Onder die omstandigheden is Jordi’s derde plaats een behoorlijk goed resultaat, waar we de komende dagen verder op kunnen bouwen.”