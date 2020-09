Jordi Meeus over transfer naar BORA-hansgrohe: “Een fantastische kans” donderdag 17 september 2020 om 10:17

Dat Jordi Meeus naar BORA-hansgrohe zou verkassen, was twee weken geleden al te lezen op WielerFlits. Nu heeft de sprinter van SEG Racing Academy zelf gereageerd op zijn overstap naar de WorldTour-ploeg. Meeus is de eerste Belg ooit in de gelederen van BORA-hansgrohe.

“Ik ben heel erg blij dat ik getekend heb bij BORA-hansgrohe”, zegt Meeus, die als neoprof een tweejarig contract tekent. “Het is een van de beste ploegen die er is, en zij hebben mij een fantastische kans aangeboden.”

“Drie jaar geleden ging ik naar SEG Racing Academy, dat is absoluut de juiste beslissing geweest. Nu ben ik klaar om een volgende stap te maken naar een soortgelijke ploeg, maar ook een team dat heel minutieus te werk gaat”, aldus de 22-jarige Belg, die ook aanbiedingen van Sport Vlaanderen-Baloise en Bingoal-Wallonnie Bruxelles had.

Rol als lead-out

BORA-hansgrohe ziet Meeus als een belangrijke schakel in de sprinttrein. “Hij is zelf een sprinter, maar ook iemand die een meer ondergeschikte rol kan aannemen in de ploeg”, legt innovatiemanager Dan Lorang uit.

“Hij zal zeker zijn kansen krijgen, maar we willen hem ook in onze sprinttrein integreren als een lead-out. Hij kan beide rollen goed invullen en de tests wijzen uit dat hij de potentie heeft om een van de snelste renners van het peloton te worden.”