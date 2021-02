Jordi Meeus en Arvid de Kleijn komen goed weg na valpartijen

In de rubriek WielerFlits Kort bundelt WielerFlits al het nieuws dat de site nog niet gehaald heeft. Vandaag onder meer over de valpartijen van Jordi Meeus en Arvid de Kleijn in de Clásica de Almería.

In een hectische editie van de Clásica de Almería werd het peloton meermaals opgeschrikt door valpartijen. Jordi Meeus, die met de Ster van Bessèges al een veelbelovende seizoensstart achter de rug had, lag op de grond bij de val, waarbij ook Ivan García en Álvaro Hodeg betrokken waren. De 22-jarige Belg liep een snee in zijn hand op, maar kon zonder serieuze blessures de finish wel bereiken, meldde zijn ploeg BORA-hansgrohe.

Hodeg hield een handblessure over aan de val op ruim twintig kilometer van de streep en moest naar het ziekenhuis worden afgevoerd. Daar werden geen breuken geconstateerd, wel meerdere schaafwonden en een wond op zijn linkerhand. García liep bij de val geen noemenswaardig letsel op, meldde zijn ploeg Movistar. De Spanjaard probeerde nog terug te keren in het peloton, maar kwam uiteindelijk op achterstand over de finish.

Arvid de Kleijn kwam in zijn eerste wedstrijd voor Rally Cycling ten val en kon daardoor een goede uitslag vergeten. De 26-jarige Nederlander moest weliswaar de koers voortijdig verlaten, maar had geen ernstige verwondingen opgelopen, liet zijn ploeg naderhand weten.

🔊UPDATE🔊

After his crash earlier today, we're happy to say Arvid is doing just fine. No lasting effects.

Some of you also asked about other riders who hit the deck, but all our guys stayed upright in the final and are A-OK.

Next stop, training camp!#ClasicaAlmeria21

— Rally Cycling (@Rally_Cycling) February 14, 2021