Jordi Meeus: “Declassering was verkeerde beslissing”

Jordi Meeus kwam in de openingsetappe van de Volta ao Algarva als tweede over de streep, maar werd door de jury teruggezet naar plek 22 – de laatste positie van zijn groep. De Belg botste tijdens de sprint namelijk tegen Alexander Kristoff aan. “Dat ik na afloop gedeclasseerd werd, was denk ik een verkeerde beslissing”, geeft hij zijn mening op de site van zijn ploeg, BORA-hansgrohe.

“Ik week niet van mijn lijn af en had het gevoel dat ik een normale sprint reed”, legt Meeus uit. “Maar ik zal de beslissing moeten accepteren en proberen terug te vechten in de komende dagen.” Vrijdag lijkt de eerstvolgende kans zich aan te dienen voor de voormalig renner van SEG Racing Academy.

De 23-jarige sprinter geeft ook nog toe dat Jakobsen de betere van hem was. “We werkten de hele dag heel goed als ploeg, en in de finale zaten we in de juiste positie om de val te vermijden. De jongens hielpen me perfect om het wiel van Jakobsen te kunnen pakken, maar ik had vandaag niet de benen om hem uit te dagen. Toch ben ik blij met mijn prestatie, want na de Saudi Tour verloor ik enkele dagen trainen omdat ik me niet fit voelde.”