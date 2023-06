Jordi Meeus: “Als ik Van Poppel zijn wiel kan houden in de Tour, ga ik dichtbij ritzege zijn”

Interview

Jordi Meeus gaat aanstaande zaterdag zijn debuut maken in de Tour de France. De Belgische sprinter van BORA-hansgrohe heeft de voorkeur gekregen boven Sam Bennett, wat toch enigszins verrassend is. “Het doel is natuurlijk altijd om een rit te winnen, maar ik kan ook tevreden zijn als ik er geen win”, vertelt Meeus in gesprek met WielerFlits.

Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

De resultaten van Meeus zijn al een aantal jaren mooi. De 24-jarige Vlaming boekt elk jaar progressie en dat was dit jaar niet anders. Meeus nestelt zich stilaan tussen de beste sprinters van België, en dat zijn zeker niet de minste sprinters. Bennett, zijn concurrent bij BORA-hansgrohe, zoekt daarentegen al lang naar de goede vorm. Toch won de Ier vorig jaar nog twee etappes in de Vuelta. “Ik was dus wel verrast toen ik te horen kreeg dat ik naar de Tour mocht gaan.”

Jacht op ritzege?

“Ik wist dat ik in de voorselectie zat, maar een aantal mensen binnen de ploeg vertelden me dat er een ploeg rond Bennett gebouwd werd”, gaat Meeus verder. “Ik was dus wel verrast toen ik het telefoontje kreeg, maar echt uit de lucht vallen deed ik nu ook niet. Ik ben er natuurlijk zeer blij mee.” In 2021 reed Meeus voor het eerst een grote ronde. In de Vuelta reed hij een aantal keer top-10, een keer werd hij tweede achter Fabio Jakobsen.

In de Ronde van Frankrijk krijgt Meeus in principe een aantal kansen om te sprinten. Zelf heeft hij het parcours ook al bekeken en noemt hij een paar etappes. “Ik weet dat er waarschijnlijk in rit drie, vier en zeven gaat gesprint worden. Ik denk dat er in totaal een sprintkans of vijf, zes à zeven is. Dat is mooi. Het doel is natuurlijk om daar eentje van te winnen. Maar als ik er geen kan winnen, is mijn Tour niet per se niet geslaagd.”

Van Poppel als lead-out: “Nieuw, maar heb er vertrouwen in”

“Het is mijn eerste Tour. Als ik het gevoel ga hebben dat ik mee kan doen om de prijzen en in de buurt van de zege kan komen, ga ik blij zijn. Het zou geen drama zijn als ik geen enkele etappe kan winnen.” De grote man van BORA-hansgrohe heeft met Danny van Poppel de ideale lead-out in Frankrijk. De twee hebben wel nog niet al te vaak samen gekoerst. “Dat gaat nieuw zijn, maar ik heb er vertrouwen in.”

“We hebben elkaar wat berichten gestuurd nadat de selectie is bekendgemaakt en we hebben nadien ook al een keer gebeld. Ik kom goed met hem overeen en op stage trainen we vaak samen. Dat zit zeker goed.” Een nieuw koningskoppel in de maak? “Als ik Van Poppel zijn wiel ga kunnen houden, weet ik dat dichtbij een ritzege ga zijn”, sloot Meeus lovend en ambitieus af.