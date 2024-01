zondag 14 januari 2024 om 18:55

Joran Wyseure verrast met zilver op BK: “Had een superdag”

Joran Wyseure was een van de smaakmakers van het BK veldrijden. Winnen lukte niet, maar met een tweede plaats presteerde de 23-jarige renner wel boven verwachtingen. “Ik voelde me erg sterk, ik had een superdag zoals in Fayetteville”, zei hij na afloop bij Sporza.

Daarmee doelde Wyseure op WK voor beloften in 2022. In de Verenigde Staten werd hij toen wereldkampioen bij de beloften. Nu leek hij een tijdje kans te maken op de Belgische titel bij de profs. “Even dacht ik dat ik kon meestrijden voor de overwinning, maar toen Eli doortrok, had ik snel door dat hij sterker was. Hij reed misschien zelfs met overschot rond.”

Dat Wyseure kwam bovendrijven in Meulebeke, had volgens hemzelf ook te maken met het modderige parcours. “De omstandigheden lagen me. Op voorhand zat ik te lachen in de camper, zeker toen er nog wat regen viel. Het zat me allemaal mee. Het is een dag om niet te vergeten.”