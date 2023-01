Joran Wyseure tweede in Otegem: “Een zware cross, daar hou ik van”

Laurens Sweeck was vandaag niet de enige renner van Crelan-Fristads die wist te schitteren in de Cyclocross van Otegem. Joran Wyseure, de regerende wereldkampioen bij de beloften, kwam namelijk als tweede over de streep. “En daar ben ik zeer content mee”, vertelde hij na afloop.

Wyseure kreeg vandaag een naar eigen zeggen ideale cross voorgeschoteld. “De omstandigheden waren zwaar, temperaturen tegen het vriespunt… Dat heb ik graag. Het was vandaag een zware ploetercross. Ik nam meteen de kopstart. Halfweg koers ging ik misschien wel een beetje over mijn toeren en moest ik mij even herzetten.”

De 22-jarige crosser wist op een gegeven moment echter weer zijn ritme te vinden. “Ik kende nog twee sterke laatste ronden. Ik ben content met mijn tweede plaats. Ik heb vandaag niet echt op Laurens gelet. Het was een losse cross en dan hoeven we niet erg veel rekening met elkaar te houden. Als we elkaar maar niet in de weg rijden. Dat we hier 1 en 2 worden, is echt super.”

Gerben Kuypers (3e) zet WK-kandidatuur kracht bij

Sweeck en Wyseure werden op het podium vergezeld door Gerben Kuypers. De 22-jarige renner van Proximus-AlphaMotorhomes-Doltcini, die eerder dit seizoen al aan bod kwam in onze rubriek ‘Vrijdag, de dertiende’, is toch wel een van de revelaties van het huidige veldritseizoen. “Ik was niet super weg, maar kwam daarna wel weer in de wedstrijd. Ik wist stelselmatig op te schuiven.”

Kuypers deed halfweg koers zelfs nog een poging om naar de ontsnapte Sweeck te rijden. “Ik kwam er alleen net niet bij op het asfalt. Als dat wel lukt, krijg je misschien een andere cross. In de laatste twee ronden had ik het echt verschrikkelijk koud, met heel wat fouten tot gevolg. Een eerdere valpartij in de koers doet me wel een beetje de das om, maar ik ben verder wel tevreden. Ik hoop er eind deze maand bij te zijn op het WK. Ik heb me vandaag wel weer laten zien.”