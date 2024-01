donderdag 18 januari 2024 om 12:07

Joost van Wijngaarden aangesteld als nieuwe Manager Wedstrijdsport KNWU

Joost van Wijngaarden treedt met ingang van 1 april in dienst van de KNWU als Manager Wedstrijdsport. Van Wijngaarden is op dit moment nog werkzaam bij organisator Libéma Profcycling.

Bij Libéma Profcycling is de 29-jarige Van Wijngaarden onder meer hoofdverantwoordelijk voor de organisatie van de ZLM Tour in Nederland. “In deze en in andere rollen is Joost goed bekend met de KNWU en de wielersport”, lezen we op de website van de Nederlandse wielerbond.

“Als Manager Wedstrijdsport zal onder meer het ontwikkelen van nieuwe wedstrijdformats, het intensiveren van de samenwerking met de wedstrijdorganisaties en het ontwikkelen van een nieuwe licentiestructuur onder zijn verantwoordelijkheden vallen.”

Opvolger van Henk van Beusekom

Van Wijngaarden is de opvolger van Henk van Beusekom, die na meer dan 25 jaar een andere functie zal bekleden binnen de KNWU. Van Beusekom wordt Manager Clubsupport en Fietsstimulering.