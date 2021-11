Joost Brinkman gaat bij Team DSM Development disciplines combineren

Joost Brinkman komt de komende twee seizoenen uit voor Team DSM Development. De 18-jarige inwoner van het Drentse Zuidlaren komt over van Streetjump-Forte, de meest vooraanstaande juniorenploeg in Nederland. “Team DSM gaf me een positieve vibe, het is een zeer professioneel team met een goede opleidingsploeg”, vertelt de jongeling in een persbericht.

Brinkman combineert al een aantal jaren diverse disciplines. Zo werd hij in september 2020 Nederlands kampioen op de olympische mountainbike-discipline Cross Country en eindigde hij een paar maanden later als vijfde in de Superprestige-veldrit van Zonhoven, waar hij in de roemruchte kuil nog geen halve minuut toegaf op winnaar Thibau Nys. Afgelopen weekend was hij bij de beloften zeventiende tijdens de Wereldbeker-manche in Koksijde. Op de weg won hij dit jaar de lastige GP Bob Jungels (UCI 1.1) en werd hij vijfde in de sterk bezette Vredeskoers U19 (UCI Nation’s Cup).

“Ik wilde me bij deze ploeg voegen om een kopstart te maken in mijn wielercarrière”, legt Brinkman uit. “Ik heb een goed seizoen gedraaid en ik denk dat Team DSM me kan helpen in het ontwikkelen van alle segmenten binnen de sport, zowel op fysiek als mentaal vlak. Hier denk ik het meeste uit mezelf te kunnen halen.” Hoofdcoach Rudi Kemna vult hem aan: “Joost is een sterke renner die goede resultaten heeft laten zien in verschillende disciplines. Door zijn mountainbike- en cross-achtergrond beschikt hij over een goede techniek en dat heeft waarde. Hij gaat zich op meerdere disciplines focussen.”