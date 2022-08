Joop Zoetemelk: Mijn Vuelta-zege leeft nu meer dan in 1979

Ride

In de rijke geschiedens van de Vuelta a España zijn er twee Nederlanders in geslaagd om de Spaanse ronde op hun naam te schrijven. Jan Janssen zegevierde in 1967, terwijl twaalf jaar later Joop Zoetemelk de tweede landgenoot was die triomfeerde op de Spaanse wegen.

“Ik heb in de maanden voor deze Vuelta-start in Utrecht al meer journalisten over mijn eindzege in 1979 gesproken dan destijds”, benadrukt Zoetemelk in een interview dat RIDE Magazine voor het officiele programmaboekje van La Vuelta Holanda met Janssen en Zoetemelk maakte.

Aan het begin van het seizoen 1979 werd ‘Joop’ door zijn Franse ploegleider Jean-Pierre Danguillaume gevraagd of hij de Vuelta wilde rijden.

“Ik zag dat wel zitten”, herinnert Zoetemelk zich. “Ik wist dat ik in de Tour de France wederom op een ijzersterke Bernard Hinault zou stuiten, die de voorgaande twee jaren oppermachtig was. Ik hoef daar niet lang omheen te draaien, Hinault was gewoon beter dan ik. Ik was dus bang dat ik de Tour nooit zou kunnen winnen en dan bood de Vuelta misschien de mogelijkheid om toch een keer de beste te zijn in een grote ronde.”

Zoetemelk eiste een sterke ploeg om zich heen en werd daar door zijn ploeg Miko-Mercier in voorzien. “De Vuelta begon dat jaar twee dagen na Luik-Bastenaken-Luik. Veel renners vlogen pas daags voor de start naar Spanje. Dat wilde ik niet. Zo kon ik het parcours van de proloog goed verkennen. Dat ik daar meteen won en meteen de leiderstrui pakte, gaf veel vertrouwen.”

In totaal droeg Zoetmelk het ‘amarillo’ in die Vuelta liefst 15 dagen, wat aangeeft hoe dominant hij in deze ronde was. “Ik kan niet zeggen dat ik de ronde in een bepaalde rit heb gewonnen. Ik pakte al op de eerste dag de leiding, maar we wilden niet drie weken lang de verplichting van de controle in handen hebben.”

“Toen er in de vijfde rit een kopgroep was zonder gevaarlijke mannen voor het klassement hebben we ze de vrijheid gegeven. Christian Levavasseur nam de trui over, maar ik wist dat we hem in de bergen en tijdritten op achterstand konden rijden. Eigenlijk heb ik die hele Vuelta verdedigend kunnen rijden. Als je er als klassementsrenner eenmaal als beste voorstaat, kun je anders koersen. Zo deed ik dat in 1980 in de Tour ook toen ik de gele trui eenmaal om mijn schouders had.”

Zoetemelk weet tot op de dag van vandaag nog altijd niet of zijn prestatie in die Vuelta iets teweeg heeft gebracht in Nederland. “Ik kan me alleen herinneren dat de NOS op de laatste dag aanwezig was. Verder heb ik geen Nederlandse journalisten gezien. Omdat ik na de ronde direct naar huis in Frankrijk ging, heb ik nooit een idee gehad of die eindzege in Nederland heeft geleefd. Ik denk het echter niet.”

Het hele verhaal met Jan Janssen en Joop Zoetemelk is te lezen in het programmaboek van La Vuelta Holanda dat RIDE Magazine maakte. Dit programmaboek is digitaal te lezen via deze link.