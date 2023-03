Jonge Sean Quinn knalt naar eerste profzege in Coppi e Bartali, Mauro Schmid nieuwe leider

Sean Quinn heeft de tweede rit van de Coppi e Bartali gewonnen. De tweede etappe was een zware heuveletappe, waarin Quinn uiteindelijk de beste was van een favorietengroep. Mauro Schmid en Walter Calzoni eindigden als tweede en derde. Schmid is de nieuwe leider in het algemeen klassement.

Rit twee van Coppi e Bartali startte in Riccione. De eerste 60 kilometer waren hoofdzakelijk vlak, maar daarna begon het echte werk. De heuvels, de Ronconfredo (6,8 km aan 3,6%), volgden elkaar op tot in Longiano, waar de finish lag na 172,5 kilometer.

Florian Lipowitz (BORA-hansgrohe), James Fouché (Bolton Equities Black Spoke), Veljko Stojnic, Marco Murgano (beiden Team Corratec) en Emanuele Ansaloni (Technicus #inEmiliaRomagna) waren de aanvallers van dienst. Het vijftal reed een mooie voorsprong bij elkaar van ongeveer zes minuten.

Groep met favorieten maakt de sprong

Murgano moest op de derde beklimming van de Ronconfredo lossen. De 24-jarige Italiaan bleef een tijdje tussen de kopgroep en het peloton rijden, maar kon nooit meer de aansluiting maken. In het peloton had ondertussen Soudal Quick-Step zich op kop gezet. Dat zorgde ervoor dat de voorsprong van de vluchters snel kleiner werd. Aan de voet van de vierde en laatste beklimming van de Ronconfredo bedroeg de voorsprong van de aanvallers twee minuten.

Tijdens die beklimming hield alleen Lipowitz stand vooraan. Aan het einde van de Ronconfredo kreeg de Duitser gezelschap van Seann Quinn, James Shaw (beiden EF Education-EasyPost), Thomas Gloag (Jumbo-Visma), Mauro Schmid (Soudal Quick-Step), Gianluca Brambilla en Walter Calzoni (beiden Q36.5).

Beslissing op de Muro del Belvedere

Het zevental had al gauw een mooie voorsprong te pakken. Tijdens de afdaling van de Ronconfredo hadden ze een veertigtal seconden voorgifte op het peloton. De beslissing moest uiteindelijk op de laatste klim, de Muro del Belvedere (900m aan 10,5%), vallen. Nog voor de voet van die heuvel trok de ervaren Brambilla ten aanval. De Italiaan begon daardoor met een kleine voorsprong aan de slotklim.

De 35-jarige Brambilla kreeg in eerste instantie Schmid en Calzoni in zijn zog, maar in de laatste honderden meters sloot ook Quinn aan. De jonge Amerikaan van EF Education-EasyPost ging op en over de koplopers en knalde naar zijn eerste profzege. Schmid legde beslag op plaats twee, Calzoni werd derde. Schmid is dankzij zijn tweede plaats wel de nieuwe leider in het algemeen klassement.