Jonathan Vaughters: “Tour is voor Richard Carapaz gunstiger dan Giro”

Richard Carapaz lijkt zich te mogen voorbereiden op een deelname aan de Tour de France in 2023. De klimmer uit Ecuador maakt na dit seizoen de overstap van INEOS Grenadiers naar EF Education-EasyPost en zijn nieuwe ploegbaas Jonathan Vaughters heeft met interesse naar de parcourspresentatie gekeken. “Hij is zelf ook geneigd om de Tour te gaan rijden”, aldus Vaughters.

“Kijkend naar de routes van de Giro d’Italia en de Tour de France, is de Tour zeker gunstiger voor Carapaz”, vertelde de Amerikaanse manager tegen diverse media. Zo heeft de Tour veel bergen en slechts een individuele tijdrit, terwijl de Giro in totaal 70 tijdritkilometers heeft. “Richard is een zeer veelzijdige renner en hij heeft al gestreden om het algemeen klassement, maar de manier waarop hij onlangs de Vuelta reed is vanuit het oogpunt van een sponsor veel spectaculairder.”

Daarmee doelt Vaughters op de drie ritzeges die Carapaz boekte in de Ronde van Spanje, en de bergtrui die hij won. “We zullen dus rekening moeten houden met de gedachte van Carapaz en het gevoel van de sponsoren. Die moeilijke beslissing moeten we dan samen nemen. Maar al bij al is het zeer waarschijnlijk dat hij de Tour de France zal rijden”, geeft Vaughters aan.

“De manier waarop hij de Vuelta reed, was echt indrukwekkend. Als hij dat ook kan in de Tour, zou dat geweldig zijn. Het zit in onze natuur om aan te vallen. We maken graag de koers en geven renners de kans om een etappe te winnen. Ik denk dat we niet moeten veranderen om voor een goed klassement te gaan. Ik sluit het niet uit, maar dat hebben we niet vaak gedaan in de Tour”, sluit hij af.